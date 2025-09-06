Altın Portakal’ın Ulusal Yarışması’nda yer alan filmler açıklandı

Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda; yönetmen ve yapımcılığını Barış Altı’nın üstlendiği ‘Berona’, yönetmenliği Evrim Çervatoğlu, yapımcılığı Sibel Seniha Özorhon, Kuzey Yücehan Sevgican ve Evrim Çervatoğlu tarafından gerçekleştirilen ‘KEÇİ501’, yönetmenliğini Ali Urgancı, yapımcılığı Kaan Urgancıoğlu’nun üstlendiği ‘Kendal'a Bir Heykel’, yönetmenliği Aslı Atasoy’un, yapımcılığını da yine Aslı Atasoy ve Hakan Kasırga’nın gerçekleştirdiği ‘Kitabın Rüyası’, yönetmenliği Tolga Oskar’ın, yapımcılığını Bayazıt Yüksekdam ve yine Tolga Oskar ve yaptığı ‘Nilgün’, Tayfun Belet yönetmenliği, Nur Deriş ve yine Tayfun Belet’in yapımcılığı ile ‘Roman Gibi’, Güneş Kazdal ve Jehan Barbur’un yönetmenliğini yine Jehan Barbur’un yapımcılığını üstlendiği ‘Tanıştığıma Memnun Oldum’, Feyyaz Yıldırım yönetmenliği, Ferahnaz Ör, Meryem Yavuz, Ahmet Kenan Bilgiç, Melda Çınar ve yine Feyyaz Yıldırım’ın yapımcılığı ile ‘The Making Of Michel Petite’, Selin Aktaş ve Murat Kadir Toy’un yönetmen ve yapımcılığını üstlendiği ‘Üstad Mehmed Siyah Kalem’, Rıza Oylum’un yazıp yönettiği, yapımcılığını Murat Yıldırım ve yine Rıza Oylum’un gerçekleştirdiği ‘Yerli Yurtsuz’ filmleri yer alıyor.