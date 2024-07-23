Amerika'ya taşınan Ceyda Ateş kendi işinin patronu oldu

Ceyda Ateş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Buğra değişik bir yatırıma girdi 2 tane restoran satın aldı. Bowl yapıyorsunuz kendi isteklerinizle kendi yemeğinizi oluşturuyorsunuz. Eline böyle bir fırsat geçti yatırımlık yapmak istedi ve o yüzden de bambaşka bir döngüde şu anda kendisi.”