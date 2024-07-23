Amerika'ya taşınan Ceyda Ateş kendi işinin patronu oldu
Bir dönemi kasıp kavuran ‘Adını Feriha Koydum’ dizisinde canlandırdığı ‘Hande’ karakteri ile hafızalara kazınan Ceyda Ateş ile eşi Buğra Toplusoy, Amerika’da bir restoran satın aldı.
‘Adını Feriha Koydum’un Hande’si Ceyda Ateş, 2018 yılında Buğra Toplusoy ile evlenip, ABD’ye yerleşmişti. Ateş, son dönemlerde sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla sık sık gündeme geliyordu.
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Oyuncu, bu kez de Amerika’da eşi ile birlikte satın aldıkları restoran ile çok konuşuldu.
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Ceyda Ateş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Buğra değişik bir yatırıma girdi 2 tane restoran satın aldı. Bowl yapıyorsunuz kendi isteklerinizle kendi yemeğinizi oluşturuyorsunuz. Eline böyle bir fırsat geçti yatırımlık yapmak istedi ve o yüzden de bambaşka bir döngüde şu anda kendisi.”
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Buğra Toplusoy ise şunları kaydetti:
“Burası kötü yönetiliyordu alalım dedik, büyütmek için… Fırsat olarak gördük E2’e uygun burası satması çok kolay bir işletme.”
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