Amuda kalkarak poz veren Pınar Altuğ, gençlere taş çıkarttı
Bir çocuk annesi olan ünlü oyuncu Pınar Altuğ Atacan, amuda kalktığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. 47 yaşındaki Altuğ, fit vücuduyla gençlere taş çıkarttı.
Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ Atacan, sosyal medya hesabını en aktif şekilde kullanan isimlerin başında geliyor.
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Takipçileriyle günlük yaşantısını ve yaptığı yemek tariflerini paylaşan oyuncu, son olarak spor yaptığı anları paylaştı.
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Sağlıklı yaşamaya özen gösteren ve sporunu aksatmayan 47 yaşındaki Pınar Altuğ, spor hocasının yardımıyla amuda kalktı.
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Henüz yolun başında olduğunu ima eden Altuğ paylaşımına "Olacak olacak az kaldı" notunu düşerek kendisini motive etti.
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