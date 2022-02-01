Anadolu rock müziğinin efsanesi Barış Manço’nun gerçek adı herkesi şaşırttı
Anadolu rock müziğin efsanesi Barış Manço vefatının 23.yılında saygı ve sevgiyle anılırken Manço'nun gerçek ismi herkesi şaşırttı.
Ünlü sanatçı Barış Manço, 23 yıl önce aramızdan ayrıldı.
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Başarılı rock müzik sanatçısı Barış Manço 148 ülke, yüzlerce şehir gezdi.
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Şarkılarının namı dünyaya yayılan ünlü sanatçının vefatı sanat camiasını yasa boğmuştu.
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1999 yılı Şubat ayında hayata gözlerini yuman Barış Manço, sevgiyle anıldı.
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