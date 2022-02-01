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  4. Anadolu rock müziğinin efsanesi Barış Manço’nun gerçek adı herkesi şaşırttı

Anadolu rock müziğinin efsanesi Barış Manço’nun gerçek adı herkesi şaşırttı

Anadolu rock müziğin efsanesi Barış Manço vefatının 23.yılında saygı ve sevgiyle anılırken Manço'nun gerçek ismi herkesi şaşırttı.

Anadolu rock müziğinin efsanesi Barış Manço’nun gerçek adı herkesi şaşırttı - Resim: 1

Ünlü sanatçı Barış Manço, 23 yıl önce aramızdan ayrıldı.

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Anadolu rock müziğinin efsanesi Barış Manço’nun gerçek adı herkesi şaşırttı - Resim: 2

Başarılı rock müzik sanatçısı Barış Manço 148 ülke, yüzlerce şehir gezdi.

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Anadolu rock müziğinin efsanesi Barış Manço’nun gerçek adı herkesi şaşırttı - Resim: 3

Şarkılarının namı dünyaya yayılan ünlü sanatçının vefatı sanat camiasını yasa boğmuştu.

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Anadolu rock müziğinin efsanesi Barış Manço’nun gerçek adı herkesi şaşırttı - Resim: 4

1999 yılı Şubat ayında hayata gözlerini yuman Barış Manço, sevgiyle anıldı.

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