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  3. 10 Nisan 2020 11:25

Angelina Jolie Brad Pitt anlaşmaya vardı

Bir zamanlar Brangelina olarak anılan Hollywood'un efsane çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt 4 yıldır olaylı şekilde davalarında anlaşmaya vardı.

Angelina Jolie Brad Pitt anlaşmaya vardı

Bir zamanlar Brangelina olarak anılan Hollywood'un efsane çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt 4 yıldır olaylı şekilde davalarında anlaşmaya vardı.

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Angelina Jolie Brad Pitt anlaşmaya vardı

Dört yıl önce ayrılan fakat resmi olarak henüz boşanamayan Brad Pitt ve Angelina Jolie, reşit olmayan beş çocuğunun eğitim geleceği konusunda anlaşmaya vardı.

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Angelina Jolie Brad Pitt anlaşmaya vardı

Bir zamanlar 'Brangelina' adıyla anılan ünlü çift, Eylül 2016'dan beri süren boşanma davalarında, okul çağındaki reşit olmayan çocukları hakkında anlaşmaya varabildi.

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Angelina Jolie Brad Pitt anlaşmaya vardı

56 yaşındaki ünlü aktör, Los Angeles Mahkemesi'ne eski eşi Jolie ile, beş çocuğunun, "Eğitim ve Geçiş Desteği" konusunda anlaştıklarını gösteren belgeleri sundu.

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