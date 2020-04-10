Angelina Jolie Brad Pitt anlaşmaya vardı
Bir zamanlar Brangelina olarak anılan Hollywood'un efsane çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt 4 yıldır olaylı şekilde davalarında anlaşmaya vardı.
Bir zamanlar Brangelina olarak anılan Hollywood'un efsane çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt 4 yıldır olaylı şekilde davalarında anlaşmaya vardı.
Dört yıl önce ayrılan fakat resmi olarak henüz boşanamayan Brad Pitt ve Angelina Jolie, reşit olmayan beş çocuğunun eğitim geleceği konusunda anlaşmaya vardı.
Bir zamanlar 'Brangelina' adıyla anılan ünlü çift, Eylül 2016'dan beri süren boşanma davalarında, okul çağındaki reşit olmayan çocukları hakkında anlaşmaya varabildi.