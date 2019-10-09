Angelina Jolie: Mutluluğu yeniden buldum
Bir zamanların en gözde çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt kendilerinden beklenmeyecek şekilde, kavgalı ve tartışmalı bir boşanma süreci yaşadı. Sonra her şeyi olabildiğince tatlıya bağlayan ikilinin adı çeşitli kişilerle aşk dedikodul
Şu sıralar önemli rollerinden birini üstlendiği Malefiz: Kötülüğün Gücü adlı filmin tanıtımlarıyla meşgul olan 44 yaşındaki Jolie, Madame Figaro dergisine konuştu. Altı çocuk annesi Jolie, Brad Pitt ile boşanma sürecinde neler hissettiğini ve şu anda nasıl olduğunu anlattı.
Jolie, Brad Pitt ile yollarını ayırmaya karar verdikleri dönemde kendini "kaybolmuş" hissettiğini söyleyerek "Çok derin ve saf bir keder içindeydim" diye konuştu.
Jolie, "Kader nedir pek bilmiyorum ama bir dönüşüm içindeyim, ve bu bir tür eve dönüş. Kendime dönüyorum, çünkü kaybolmuştum" diye sözlerini sürdürdü.