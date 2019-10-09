Angelina Jolie: Mutluluğu yeniden buldum

Angelina Jolie şunları söyledi: "Sanırım Brad ile ilişkimizin sonuydu ve daha sonra da ayrıldık. Bu karmaşıktı. Kendimi tanıyamaz olmuştum." Güzel yıldız kendini incinmiş, yaralanmış hissettiğini ve çok derin bir üzüntü yaşadığını da belirtti.