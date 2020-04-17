Angelina Jolie’ye benzemek isteyen isim de virüse yakalandı

Hollywood'un ünlü isimlerinden Angelina Jolie'ye benzemek için sayısız kez estetik ameliyat olan, bambaşka biri olduğu için 'Zombi' lakabını alan talihsiz kadın, "Zinayı, şiddeti övmek ve gençleri yanlış yönlendirmek" suçundan cezaevine alınmıştı.