  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 17 Nisan 2020 14:15

Angelina Jolie’ye benzemek isteyen isim de virüse yakalandı

Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla dünya çapında popüler olan ve ülkesi İran'da cezaevinde olan Sahar Tabar'ın corona virüse yakalandığı ortaya çıktı.

Angelina Jolie’ye benzemek isteyen isim de virüse yakalandı

Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla dünya çapında popüler olan ve ülkesi İran'da cezaevinde olan Sahar Tabar'ın corona virüse yakalandığı ortaya çıktı.

1/ 23
Angelina Jolie’ye benzemek isteyen isim de virüse yakalandı

Hollywood'un ünlü isimlerinden Angelina Jolie'ye benzemek için sayısız kez estetik ameliyat olan, bambaşka biri olduğu için 'Zombi' lakabını alan talihsiz kadın, "Zinayı, şiddeti övmek ve gençleri yanlış yönlendirmek" suçundan cezaevine alınmıştı.

2/ 23
Angelina Jolie’ye benzemek isteyen isim de virüse yakalandı

Sosyal medyada paylaştığı makyajlı ve filtreli fotoğraf ve videolarıyla uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken ve birçok insan tarafından, "Zombi gelin", "Çakma Angelina Jolie" ve "zombi kız" diye anılan 22 yaşındaki Sahar Tabar geçtiğimiz ay gözaltına alınmıştı.

3/ 23
Angelina Jolie’ye benzemek isteyen isim de virüse yakalandı

2017 yılında, "Angelina Jolie'ye benzemek için 50 ameliyat olan kız" ifadesiyle paylaşılan fotoğrafıyla şöhrete kavuşan genç kadın, "Ben aslında fotoşopla oynanmış halime benzemiyorum. Amacım Angelina Jolie'ye benzemek değil, 2005 yapımı Ölü Gelin filmindeki karaktere benzemekti" dedi.

4/ 23
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM