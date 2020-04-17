Angelina Jolie’ye benzemek isteyen isim de virüse yakalandı
Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla dünya çapında popüler olan ve ülkesi İran'da cezaevinde olan Sahar Tabar'ın corona virüse yakalandığı ortaya çıktı.
Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla dünya çapında popüler olan ve ülkesi İran'da cezaevinde olan Sahar Tabar'ın corona virüse yakalandığı ortaya çıktı.
Hollywood'un ünlü isimlerinden Angelina Jolie'ye benzemek için sayısız kez estetik ameliyat olan, bambaşka biri olduğu için 'Zombi' lakabını alan talihsiz kadın, "Zinayı, şiddeti övmek ve gençleri yanlış yönlendirmek" suçundan cezaevine alınmıştı.
Sosyal medyada paylaştığı makyajlı ve filtreli fotoğraf ve videolarıyla uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken ve birçok insan tarafından, "Zombi gelin", "Çakma Angelina Jolie" ve "zombi kız" diye anılan 22 yaşındaki Sahar Tabar geçtiğimiz ay gözaltına alınmıştı.