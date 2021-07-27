Anıl Altan: Pelin'in gerçek yüzünü gösteriyorum
Kendisi gibi oyuncu olan Pelin Akil ile mutlu bir evlilik sürdüren Anıl Altan, sosyal medya hesabından ilginç paylaşımlarına devam ediyor.
Oyuncu Pelin Akil ile birlikteliğini beş yıl önce evlilikle taçlandıran Anıl Altan, üç yıl önce ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına alarak ilk kez baba olmanın sevincini yaşadı.
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Sık sık eşi ve kızlarıyla geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşan Altan, bu kez eşi Pelin Akil ile aralarındaki hediye krizini sosyal medyaya taşıdı.
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HEDİYE KRİZİ
Kendisine hediye almayan eşinin yaptığını anlatan oyuncu, takipçilerini kırdı geçirdi. Instagram'ın hikayeler kısmında eşiyle paylaşım yapan Altan, olayı anlattı.
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"Pelin'in gerçek yüzünü gösteriyorum arkadaşlar" diyerek söze başlayan Altan, "Bildiğiniz gibi Pelin, bir beş senedir falan bana hediye almayı bıraktı" dedi.
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