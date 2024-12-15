Ankaralı Turgut'un vasiyeti yürek dağladı: ''Bu dünyada malım mülküm kalmadı...''
Kansere yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ankaralı Turgut'un vasiyeti ortaya çıktı.
Geçtiğimiz Ağustos ayında mide şikayetiyle hastaneye başvuran ve yapılan tetkikler sonucunda akciğer kanseri teşhisi konulan Ankaralı Turgut, hayatını kaybetti. Bir süre önce Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edilen sanatçı, vefat haberiyle sevenlerini yasa boğdu.
Son yıllarda yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle tedavisi için yardım toplayan Turgut, bu paralara çocukları tarafından el konulmak istediğini belirterek, evlatlarını reddetmişti. Yalnızca kızı Eylem Boran ile görüşen Ankaralı Turgut, kızı Eylem dışında diğer çocukları Haydar, Özlem, Hasret ve Ersoy'un tedavisi için toplanan paraları istediğini söyleyerek; "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helâl para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin!" demişti.
Tedavi sürecinde yaptığı harcamalar nedeniyle herhangi bir maddi birikiminin kalmadığı öğrenilen Turgut, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, "Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir" ifadelerini kullanmıştı.
ANKARALI TUGUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?
Ankaralı Turgut, 1963 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Tam adı Turgut Karataş’dır. Müzik hayatına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Davul çalan babasından başka ailede müzisyen sayısının çok fazla olması onun da müzisyen olmasını sağlamıştır.
Askere gidene kadar müzisyenlik yapan darbukadan sonra bağlama çalan Ankaralı Turgut, bir taraftan da Ankara'nın oynak türkülerini söylemeye başladı. Askerlik dönüşü yöresel olarak ilk albümünü çıkaran Ankaralı Turgut daha sonra amatör olarak üç albüm daha çıkardı.