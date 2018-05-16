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  3. 16 Mayıs 2018 14:20

Ankara'nın zengin çocukları

İngiliz Daily Mail gazetesi Instagram'da bulunan Rich Kids Of Ankara (Ankara'nın zengin çocukları) hesabını haber yaptı.

Ankara'nın zengin çocukları

Haberde "Ankara'nın zengin çocukları abartılı yaşam tarzlarını Instagram'da paylaşıyor" ifadeleri kullanıldı.

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Ankara'nın zengin çocukları

Pahalı araçları ve lükse evlerini gözler önüne seren gençler egzotik bölgelere yaptıkları seyahatleri de sosyal medyadan paylaşıyor.

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Ankara'nın zengin çocukları

Bazısı araba koleksiyonunu paylaşırken bazıları üzerindeki lüks kürkü ile özel jetin önünde çektirdiği fotoğrafı koyuyor.

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Ankara'nın zengin çocukları

Bu genç kadın kendisine hediye gelen lüks araba ve üzerindeki dev kurdale ile poz vermiş.

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