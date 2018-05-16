Ankara'nın zengin çocukları
İngiliz Daily Mail gazetesi Instagram'da bulunan Rich Kids Of Ankara (Ankara'nın zengin çocukları) hesabını haber yaptı.
Haberde "Ankara'nın zengin çocukları abartılı yaşam tarzlarını Instagram'da paylaşıyor" ifadeleri kullanıldı.
Pahalı araçları ve lükse evlerini gözler önüne seren gençler egzotik bölgelere yaptıkları seyahatleri de sosyal medyadan paylaşıyor.
Bazısı araba koleksiyonunu paylaşırken bazıları üzerindeki lüks kürkü ile özel jetin önünde çektirdiği fotoğrafı koyuyor.