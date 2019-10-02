Altan, bu karenin altına "Şükürler olsun ve çok şanslıyım ki kelebek misali şu insan ömründe aşık olduğum kadından sizler gibi güzelliğe, tarifsiz bu duyguya, anlamsız o kadar şey arasında anlamlı olana şahit oldum. Anne karnından , sonsuza kadar el ele omuz omuza hep birlikte olun güzel kızlarım. Ben de son nefesime kadar kafanızı arkaya çevirdiğiniz an hazır bir şekilde bekliyor olacağım. Allah hepimize önce sağlık ve geriye baktığımızda tebessüm ettiğimiz nice 'AN'lar dolu hayat versin." notunu düştü.

