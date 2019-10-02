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  3. 02 Ekim 2019 11:28

''Anne karnından sonsuza kadar el ele''

Oyuncu Anıl Altan ve eşi Pelin Akil, ikiz kızları Alin ve Lina'yı geçtiğimiz nisan ayında kucaklarına almıştı. Altan, sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaptı.

''Anne karnından sonsuza kadar el ele''

Oyuncu çift Anıl Altan ile Pelin Akil'in ikiz kızları Alin ve Lina geçtiğimiz nisan ayında dünyaya gelmişti.

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''Anne karnından sonsuza kadar el ele''

Anıl Altan, dün 6 aylık olan kızlarının fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı.

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''Anne karnından sonsuza kadar el ele''

Altan, bu karenin altına "Şükürler olsun ve çok şanslıyım ki kelebek misali şu insan ömründe aşık olduğum kadından sizler gibi güzelliğe, tarifsiz bu duyguya, anlamsız o kadar şey arasında anlamlı olana şahit oldum. Anne karnından , sonsuza kadar el ele omuz omuza hep birlikte olun güzel kızlarım. Ben de son nefesime kadar kafanızı arkaya çevirdiğiniz an hazır bir şekilde bekliyor olacağım. Allah hepimize önce sağlık ve geriye baktığımızda tebessüm ettiğimiz nice 'AN'lar dolu hayat versin." notunu düştü.

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''Anne karnından sonsuza kadar el ele''

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