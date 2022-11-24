Anne-kız iç çamaşırı tanıtımı yaptı, sosyal medya karıştı!
Dünyaca ünlü Alman manken Heidi Klum ve 18 yaşındaki kızı Leni Klum, birlikte verdiği pozla sosyal medyayı salladı.
Daha önce 18 yaşındaki kızı ile beraber yarı çıplak poz verdiği için ağır eleştiriler alan 49 yaşındaki Heidi Klum, kızı Leni ile iç çamaşırlı objektif karşısına geçti.
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Heidi, kırmızı iç çamaşırı giyerken, Leni ise kısa gecelik ile poz verdi.
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49 yaşındaki modelin kızından daha cesur olması dikkatlerden kaçmadı.
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Califronia'dan üniversite okumak için New York'a taşınan 18 yaşındaki Leni, annesi ile iç çamaşırı pozları verdiği için yapılan eleştiriler karşısında şunları söyledi; "Annemle poz verdiğim için gelen eleştirileri ciddiye almıyorum. Çekimler sırasında annemle çok güzel vakit geçirdim benim için önemli olan o. Annem sürekli benim için bir ilham kaynağı. Böyle bir anneye sahip olduğum için çok mutluyum."
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