Anne-kız iç çamaşırı tanıtımı yaptı, sosyal medya karıştı!

Califronia'dan üniversite okumak için New York'a taşınan 18 yaşındaki Leni, annesi ile iç çamaşırı pozları verdiği için yapılan eleştiriler karşısında şunları söyledi; "Annemle poz verdiğim için gelen eleştirileri ciddiye almıyorum. Çekimler sırasında annemle çok güzel vakit geçirdim benim için önemli olan o. Annem sürekli benim için bir ilham kaynağı. Böyle bir anneye sahip olduğum için çok mutluyum."