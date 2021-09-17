Anne olmak için gün sayan Aslışah Alkoçlar'dan hamilelik pozu
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, Şubat ayında Kaan Demirağ ile nikah masasına oturmuştu. Anne olmak için gün sayan Alkoçlar'ın hamilelik pozuna beğeni yağdı.
Yeşilçam'ın duayen isimleri arasında yer alan ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıkladı. 2021 yılının Şubat ayında da Kaan Demirağ ile dünyaevine giren Alkoçlar, kısa süre sonra dünyaya gelecek bebeğini sabırsızlıkla kucağına almayı bekliyor.
1 / 8
BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU
Aslışah Alkoçlar da tıpkı anneannesi gibi güzelliğiyle baş döndürüyor. Şimdilerde karnı burnunda olan Aslışah Alkoçlar, annelik heyecanı yaşıyor. . Instagram hesabından sık sık hayatına dair kareler paylaşan Aslışah Alkoçlar, yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.
2 / 8
3 / 8
4 / 8