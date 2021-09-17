Anne olmak için gün sayan Aslışah Alkoçlar'dan hamilelik pozu

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Aslışah Alkoçlar da tıpkı anneannesi gibi güzelliğiyle baş döndürüyor. Şimdilerde karnı burnunda olan Aslışah Alkoçlar, annelik heyecanı yaşıyor. . Instagram hesabından sık sık hayatına dair kareler paylaşan Aslışah Alkoçlar, yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.