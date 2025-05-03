Anne olmaya hazırlanan Ege Kökenli'den cesur hamilelik pozları
2022 yılında Lior Ahituv ile nikah masasına oturan ve kısa bir süre önce hamile olduğunu duyuran güzel oyuncu Ege Kökenli'den sosyal medyayı sallayan hamilelik pozları geldi.
Aykut Enişte, Güneşin Kızları, Duy Beni ve Paranoya gibi yapımlarla tanınan Ege Kökenli, hem başarılı oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
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Uzun süredir aşk yaşayan Ege Kökenli ve Lior Ahituv, 29 Temmuz 2022'de dünyaevine girmişlerdi.
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Geçtiğimiz haftalarda hamile olduğu iddia edilen oyuncu, sosyal medya hesabında anne olacağını resmen duyurmuştu.
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Şimdilerde anne olmak için gün sayan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı yeni karelerle hamileliğinin keyfini çıkarıyor.
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