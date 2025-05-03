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  4. Anne olmaya hazırlanan Ege Kökenli'nin cesur hamilelik pozları olay oldu

Anne olmaya hazırlanan Ege Kökenli'den cesur hamilelik pozları

2022 yılında Lior Ahituv ile nikah masasına oturan ve kısa bir süre önce hamile olduğunu duyuran güzel oyuncu Ege Kökenli'den sosyal medyayı sallayan hamilelik pozları geldi.

Anne olmaya hazırlanan Ege Kökenli'den cesur hamilelik pozları - Resim: 1

Aykut Enişte, Güneşin Kızları, Duy Beni ve Paranoya gibi yapımlarla tanınan Ege Kökenli, hem başarılı oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

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Anne olmaya hazırlanan Ege Kökenli'den cesur hamilelik pozları - Resim: 2

Uzun süredir aşk yaşayan Ege Kökenli ve Lior Ahituv, 29 Temmuz 2022'de dünyaevine girmişlerdi.

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Anne olmaya hazırlanan Ege Kökenli'den cesur hamilelik pozları - Resim: 3

Geçtiğimiz haftalarda hamile olduğu iddia edilen oyuncu, sosyal medya hesabında anne olacağını resmen duyurmuştu.

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Anne olmaya hazırlanan Ege Kökenli'den cesur hamilelik pozları - Resim: 4

Şimdilerde anne olmak için gün sayan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı yeni karelerle hamileliğinin keyfini çıkarıyor.

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