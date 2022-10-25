Anneannesini kaybeden Demet Özdemir'in paylaşımı tepki çekti

KISA SÜRE SONRA YAPTIĞI PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ

Ancak Özdemir kısa süre sonra sosyal medya hesabından bir fotoğraf daha yayınladı. Ayna karşısında verdiği bir pozu takipçileriyle paylaşan Özdemir'e kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi. Fakat bazı takipçileri, acısı tazeyken böyle bir paylaşıma imza attığı gerekçesiyle Özdemir'i eleştirdi.