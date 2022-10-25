Anneannesini kaybeden Demet Özdemir'in paylaşımı tepki çekti
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, anneannesinin vefatından kısa bir süre sonra Instagram hesabından ev halini paylaştı. Özdemir'in paylaşım yapması sosyal medyayı ikiye böldü.
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, anneannesinin hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Aldığı acı haberle sarsılan oyuncu, anneannesi ile birlikte çektirdiği fotoğrafını paylaştı.
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KISA SÜRE SONRA YAPTIĞI PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ
Ancak Özdemir kısa süre sonra sosyal medya hesabından bir fotoğraf daha yayınladı. Ayna karşısında verdiği bir pozu takipçileriyle paylaşan Özdemir'e kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi. Fakat bazı takipçileri, acısı tazeyken böyle bir paylaşıma imza attığı gerekçesiyle Özdemir'i eleştirdi.
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Özdemir'e çok sayıda takipçisinden ise destek yorumu geldi. Ünlü oyuncunun hakkındaki eleştirilere yanıt verip vermeyeceği merak ediliyor.
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