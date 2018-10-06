Antalya Uluslarası Film Festivali'nde kırmızı halıda şıklık yarışı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin 2018'i güzel ve renkli etkinliklerle geçirdiğini söyledi. Karaloğlu, Antalya'nın en önemli sanatsal faaliyetinin Uluslararası Film Festivali olduğuna işaret ederek, "Film festivalimize emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel olmak üzere herkesi kutluyorum. Güzel bir sinema haftası yaşadık. Ödül alan almayan herkesi kutluyor, başarılar diliyorum." dedi.



