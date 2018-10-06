Antalya Uluslarası Film Festivali'nde kırmızı halıda şıklık yarışı
Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 55’incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali’nin ödül töreni öncesinde ünlü isimler kırmızı halıda yürüdü.
Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 55’incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali’nin ödül töreni öncesinde ünlü isimler kırmızı halıda yürüdü.
Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nin ödül töreni öncesinde ünlü isimlerin kırmızı halıdan geçişi renkli görüntülere sahne oldu.
Sinema dünyasının ünlü isimleri, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde kırmızı halıda yürüyerek gazetecilere poz verdi.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin 2018'i güzel ve renkli etkinliklerle geçirdiğini söyledi. Karaloğlu, Antalya'nın en önemli sanatsal faaliyetinin Uluslararası Film Festivali olduğuna işaret ederek, "Film festivalimize emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel olmak üzere herkesi kutluyorum. Güzel bir sinema haftası yaşadık. Ödül alan almayan herkesi kutluyor, başarılar diliyorum." dedi.