Antalya'da Altın Portakal Ödülü'nün sahipleri belli oldu

Kırmızı halıda yürüyen 'İnsanlar İkiye Ayrılır' filminin oyuncusu Pınar Deniz, kırmızı kıyafetiyle göz doldurdu. Deniz, “Festival benim için çok güzel geçti. Pandemi döneminde böyle nefes alır gibi oldum. Karamsar havadan çıkıp insanların hala bir şeyler üretip gösterebiliyor olması benim için muazzam bir deneyimdi. Benim ilk festivalimdi bu yüzden çok heyecanlıyım" dedi.