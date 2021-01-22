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  3. 22 Ocak 2021 16:26

Antalya'da gelen Jason Statham sır gibi saklanıyor

Dünyaca ünlü aktör Jason Statham, ''Five Eyes'' adlı yeni filminin çekimleri için Antalya'ya geldi. Expo Antalya'daki çekim alanları ziyarete kapatılırken, film setinden görüntü alınmasına izin verilmiyor.

Antalya'da gelen Jason Statham sır gibi saklanıyor

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve ünlü aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği aksiyon filmi 'Five Eyes'in Expo Antalya'daki çekim anları ziyarete kapatıldı ve bariyerlerle çevrildi. Çekim ekibi dışında hiç kimsenin görüntü ve fotoğraf almasına izin verilmiyor. Statham, G-20 Dünya Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Regnum Carya Hotel'de konaklıyor.

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Antalya'da gelen Jason Statham sır gibi saklanıyor

Turizm kenti Antalya'da 2016 yılında düzenlenen dünyanın en büyük organizasyonlarından biri kabul edilen Expo 2016 kapsamında, 1100 dekarlık alanda, içinde 114 metre yüksekliğindeki bir kulenin de olduğu 1.8 milyar TL maliyetli Expo Antalya alanında ünlü aktör Jason Statham'ın film çekimleri başladı. Film ekibinin 4 ay önce Antalya'ya gelip Expo alanında inceleme ve proje çalışmasına başladığı 'Five Eyes' filmi için, iç mekan bahçesine 3 bin metrekare set alanı kurulduğu, bir gemi inşa edildiği ve ayrıca özel jet uçağı ile ilgili çekim için uçak seti oluşturulduğu öğrenildi.

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Antalya'da gelen Jason Statham sır gibi saklanıyor

Film çekimleri için 5 bin kişilik Expo Kongre Merkezi, havalimanı terminal binası şekline çevrildi ve kule dekoru verildi. Çekimlerde 101 metre, toplamda 114 metre yüksekliğindeki Expo kulesi de kullanılacak. Ayrıca boş tutulan Expo Göleti de film ekibi için tekrar dolduruldu.

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Antalya'da gelen Jason Statham sır gibi saklanıyor

Çekim ekibinin, Expo Antalya alanındaki çekimleri 3 haftada tamamlanması ve Mart ayında film setinin sökülmesi planlanıyor. Pandemi nedeniyle bu sürede değişiklik olabileceği de öngörülüyor.

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