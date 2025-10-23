  1. Anasayfa
  4. Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümünden günler önce çekilmiş yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün "Eylül Zamanı" isimli klibinin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki 6 katlı binanın 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, şarkıcının olaydan 12 gün önce 14 Eylül’de Yalova’da çekilen ‘Eylül Zamanı’ şarkısının klibi için kamera karşısına geçtiği ortaya çıktı. 

Klibin kamera arkası görüntülerinde, Güllü’nün titizlikle saç ve makyaj hazırlığı yaptığı, sahne öncesi kostümlerini özenle seçtiği anlar yer aldı.

Kızı Tuyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun da çekimler boyunca şarkıcının yanından ayrılmadığı, hazırlanmasına yardımcı olarak, ona destek olduğu görüldü.

Güllü'nün saç hazırlığı sırasında, “Saç yapılmadı daha. Nasıl renk? Güzel değil mi? Tam sonbahar rengi” dediği, klipte kullanacağı kostüm ve takıları ise özenle seçtiği görüldü. 

