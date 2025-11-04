Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümünün ardından en çok merak edilen soru yanıt buldu
Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümünün ardından ortaya atılan şoke iddialar arabeskin kraliçesinin ölümüyle ilgili şüpheleri sürdürürken Güllü'nün ölümüyle ilgili beklenen rapor çıktı...
Kaynak: DHA
Şarkıcı Güllü 26 Eylül günü saat 01.30 sıralarında, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki 6 katlı binanın 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.
Güllü’nün ölümünden sonra başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Şarkıcının düştüğü odadaki parkelerle ilgili zeminde Arap sabunu veya bebek yağı döküldüğü iddiaları araştırıldı.
Parkelerle ilgili hazırlanan kriminal raporda, 'Arap sabunu, bebek yağının bulunmadığı ve zeminde herhangi bir kayganlaştırıcının olmadığı belirtildi.
