Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan'dan yeni hamle
Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümünün ardından WhatsApp mesaj geçmişiyle olay olan kızı Tuğyan G.'den dikkat çeken bir hamle daha geldi.
Şarkıcı Güllü 26 Eylül günü saat 01.30 sıralarında, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki 6 katlı binanın 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.
Güllü’nün ölümünden sonra başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Edinilen bilgiye göre, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Gül Tut'un kızı Tuğyan G.'in ifadesi alındı.
O gece hakkında konuşan Tuğyan G., “Annem, Sultan ve ben 26 Eylül günü evimizde birlikteydik, yemek yedik. Gece saat 01.00 sıralarında Sultan ile odama geçtik. Biz odalarımıza geçtikten kısa bir süre sonra annem Gül adımıza geldi ve roman okumaya başladı. Annemle aramızda sırada bir anda ayağa kalkıp odanın camından aşağı sarktı” ifadelerini kullandı.