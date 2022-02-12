Aradığınız Kardashian'a şu anda ulaşılamıyor! 13 yaş küçük sevgilisiyle kayıplara karıştı

Kim Kardashian ise hayatına dair yeni kararları açıkladı. Yıldız isim, "Egzersiz yapacağım. Daha fazla eğleneceğim. Çocuklarımla ve beni mutlu eden insanlarla daha fazla vakit geçireceğim. Telefonumu bir kenara bırakacağım. Instagram'da bir şeyi görmek istemiyorsam, takibi bırakacağım" dedi.