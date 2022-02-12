Aradığınız Kardashian'a şu anda ulaşılamıyor! 13 yaş küçük sevgilisiyle kayıplara karıştı
Dünyaca ünlü TV yıldızı Kim Kardashian, Kanye West ile boşanma aşamasındayken kendisinden 13 yaş küçük Pete Davidson ile yeni bir aşka yelken açtı. 41 yaşındaki Kardashian, sevgilisiyle birlikte çıktığı tatilde kimse onlara ulaşamasın diye telefonları okyanusa attığını itiraf etti.
Kendisinden 13 yaş küçük Pete Davidson'la aşk yaşayan Kim Kardashian'ın şu sıralar ayakları yere basmıyor. Birlikte tatile çıkan çifte kumrular çılgınca bir hareket imza attı.
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Kim Kardashian ise hayatına dair yeni kararları açıkladı. Yıldız isim, "Egzersiz yapacağım. Daha fazla eğleneceğim. Çocuklarımla ve beni mutlu eden insanlarla daha fazla vakit geçireceğim. Telefonumu bir kenara bırakacağım. Instagram'da bir şeyi görmek istemiyorsam, takibi bırakacağım" dedi.
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Kim Kardashian bununla da kalmadı ve Pete Davidson ile çıktığı tatille ilgili bomba bir itirafta bulundu.
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Kim Kardashian, Pete Davidson ile birlikte gittiği tatilde kimse onlara ulaşamasın diye telefonlarını okyanusa attıklarını söyledi.
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