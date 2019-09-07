Aras Bulut İynemli 7. Koğuş ile ağlatmaya geliyor
7. Koğuştaki Mucize filmi ile gelen Aras Bulut İynemli için sosyal medyada "yine ağlatacak" yorumları yapıldı..
7. Koğuştaki Mucize filmi ile gelen Aras Bulut İynemli için sosyal medyada "yine ağlatacak" yorumları yapıldı. Performansı ile dikkat çeken isimler arasına gire Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize ile izleyici karşısına çıkacak. 7. Koğuştaki Mucize'nin yıldızı Aras Bulut İynemli son dönemdeki dizilerin vazgeçilmez isimlerinden olmayı başarmıştı. Sevilen oyuncu yeni filmi öncesi ilgi odağı olurken, özel hayatıyla mercek altına alındı.
Aras Bulut İynemli, 25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Yeşim adında ablası ve Orcun adında abisi vardır. Abisi tiyatrocu, ablası da ses sanatçısıdır. Babasının adı Cengiz, annesinin adı Sevtap'dır. Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisliği okumaktayken oyunculuk yapmaya başladığından okulunu dondurdu.
Patos reklamında da oynayan İynemli, başka bir reklam filminde İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay'ın dikkatini çekmiş, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur.