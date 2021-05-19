Aras Bulut İynemli'den 19 Mayıs gafı
Çukur dizisinde Yamaç Koçavalı karakterini canlandıran oyuncu Aras Bulut İynemli 19 Mayıs paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü.
Show TV ekranlarında dört sezondur izleyici karşısına çıkan Çukur dizisinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli sosyal medyanın diline düştü.
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Çukur dizisinde Yamaç Koçovalı karakteriyle oyunculuk kariyerinin zirvesinde olan Aras Bulut İynemli'nin yaptığı paylaşım takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
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Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda dikkat çeken bir gafa imza attı.
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Aras Bulut İynemli, "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" yazılı bir paylaşım yaptı.
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