Aras Bulut İynemli'nin ablası bakın kimmiş?

ARAS BULUT İYNEMLİ KİMDİR? 25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbulludur. Yeşim adında ablası ve kendisi gibi oyuncu olan Orçun adında abisi bulunmaktadır. Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği bölümünde okumaktadır. Okuluna hayli önem veren İynemli, oyuncu olduktan sonra okulunu dondurma kararı almış. İlk olarak Arka Sokaklar dizisi ile kamera karşısına geçen İynemli, 2010-2013 yıllarında Mete Akarsu karakterini canlandırdığı "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisi ile tanındı.