Arda Ayten depremin şokunu atlatamıyor: ''Bazen krizler geçiriyorum''
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla adını duyuran Arda Ayten, depreme İskenderun'da yakalandı. Depremin şokunu atlatamayan Ayten, yaşadıklarını anlattı.
Türkiye, Arda Ayten'i Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla tanımıştı. Performansıyla adından söz ettiren Arda Ayten, tüm sorulara doğru yanıt vererek 1 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olmuştu.
Kahramanmaraş'ta tıp eğitimi alan ve İskenderun'da yaşayan Arda Ayten, Türkiye'yi sarsan deprem felaketine İskenderun'da yakalandı.
Yıllarca emek verdiği kütüphanesinin altında kalan ve komşularının yardımıyla odasından çıkarılan genç asrın felaketi sonrası yaşadıklarını anlattı.
Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Arda Ayten, ''Nasılsınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Hayatımın şu ana değin en zorlayıcı senesini yaşadım diyebilirim gönül rahatlığıyla.
Psikolojik dipleri fazlasıyla keşfettim.
Bazı sonsuz dehlizlerin suyundan yudumladım.
İyi olduğumu söyleyemem.
Ne var ki kötü de sayılmam.
Depremzedeyim, hayatı alaya alarak gülümsemeye çalışıyorum.
Bazen krizler geçiriyorum.
Bazen de kendimden geçiyorum."