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  3. 03 Ocak 2020 11:50

Arda Doğan ve Aslıhan Doğan’ın ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli ol

Her fırsatta kalabalık bir aile istediklerini dile getiren Arda Turan ve Aslıhan Doğan çifti geçtiğimiz aylarda ikinci çocuklarını beklediklerini duyurmuşlardı. Çiftin ikinci bebeklerinin cinsiyetinin belli olduğu açıklandı. .

Arda Doğan ve Aslıhan Doğan’ın ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli ol

2018 yılının ilk aylarında nikah masasına oturan Arda Turan ile Aslıhan Doğan, Ekim ayında oğulları Hamza Arda'yı kucaklarına almıştı.

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Arda Doğan ve Aslıhan Doğan’ın ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli ol

Çift şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşıyor. Aslıhan Turan, 2,5 aylık hamile.

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Arda Doğan ve Aslıhan Doğan’ın ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli ol

'Gel Konuşalım' programının sunucusu Eylem İpek Şafak'ın haberine göre; Arda-Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

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Arda Doğan ve Aslıhan Doğan’ın ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli ol

İKİNCİ BEBEK DE ERKEK Hamza Arda adında bir oğulları olan çiftin, ikinci bebekleri de erkek olacak. Mutlu haberi yakın çevreleriyle paylaşan ikili, şimdiden hazırlıklara başladı.

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