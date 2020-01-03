Arda Doğan ve Aslıhan Doğan’ın ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli ol
Her fırsatta kalabalık bir aile istediklerini dile getiren Arda Turan ve Aslıhan Doğan çifti geçtiğimiz aylarda ikinci çocuklarını beklediklerini duyurmuşlardı. Çiftin ikinci bebeklerinin cinsiyetinin belli olduğu açıklandı. .
2018 yılının ilk aylarında nikah masasına oturan Arda Turan ile Aslıhan Doğan, Ekim ayında oğulları Hamza Arda'yı kucaklarına almıştı.
'Gel Konuşalım' programının sunucusu Eylem İpek Şafak'ın haberine göre; Arda-Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.