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  3. 24 Şubat 2020 15:48

Arda Kural: İkisi arasında kalınca bocaladım

Bir döneme damgasını vuran oyuncu Arda Kural, 2. Sayfa programının sorularını yanıtladı. Tutunamayanlar dizisiyle ekranlara geri dönen Kural, samimi açıklamalar yaptı.

Arda Kural: İkisi arasında kalınca bocaladım

İşte Arda Kural’ın açıklamalarından satır başları…

Oyunculuk çok kolay görünen bir şey gibi ama değil. Psikolojik olarak insanı çok etkileyen, yönlendiren taşıyan bir meslek. Ben ya ‘çok iyi yalancıyım’ demem gerekiyor oyuncu olmam için ya da ‘çok gerçekçi biriyim’ demem gerekiyor. İkisi arasında kalınca bocalamaya düştüm gerçek ve sahte arasında.

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Arda Kural: İkisi arasında kalınca bocaladım

'BİR DÖNEM İÇİME GÖMÜLDÜM'
Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı. İnsanlara biraz faklı bakmaya başladım. Geri çektim kendimi, içime gömüldüm. Ondan sonra da hayatı biraz erteledim, umursamadım. Televizyondan uzaklaştım, doğaya yöneldim çok fazla düşünmeye başladım.

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Arda Kural: İkisi arasında kalınca bocaladım

‘Tutunamayanlar’ dizisi de öyle yeteneksiz ve başarısız oldukları için değil, doğru ve dürüst oldukları için hayatın gerçekleri onların üstüne çıktığı için tutunamayan insanları hikayesini anlatıyor. Benim hikayem de böyle bir şeydi.

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Arda Kural: İkisi arasında kalınca bocaladım

'BENİM DE ÇOK HATAM VAR'
Ben zeki biriyim, aptal değilim kendimi biliyorum. Saygısız, ahlaksız değilim. ‘Neden ortam bu, neden bunun alıcısı yok?’ Benim de çok hatalarım var, onları çok düşündüm. ‘Nasıl değiştiririm, neler yapabilir’ diye…

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