Arda Kural sessizliğini bozdu
Hastalığı nükstettiği yönünde hçıkan haberlerle gündeme gelen Arda Kural, iddialara yanıt verdi.
2012 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılarak tedavi gören ve kendisine psikonevroz teşhisi konulan ünlü oyuncu Arda Kural'ın rahatsızlığının yeniden nüksettiği iddia edilmişti. Kural, 2.Sayfa programında o iddialara cevap verdi.
İşte Arda Kural’ın açıklamalarından satır başları…
Altan çekmiş görüntüyü, saçlarım dağınık. Yüzümde bir ifade var, canımın sıkkın olduğu bir zaman galiba. O anı yakalamış ve öyle göstermek istemiş. Basında da yanlış anlaşıldı fotoğraf. Birazcık tuhaf göstermiş beni. Neden yapmış bu paylaşımı bilmiyorum ama onu da düşünmüyorum. Çok önemli de değil.
Kimse ile kavgam gürültüm yok, kimseyle bir rahatsızlığım yok. Sağlık durum iyi gidiyor. İlaçlarımı kullanıyorum mutluyum. İlaçlarımı ömür boyu kullanmam gerekiyor. Çok hasta değilim. Sıkıntılarım oluyor aşırı duyarlı olmamdan kaynaklandığını düşünüyorum ama iyi durumdayım.
Yıldız benim çocukluk aşkım, çok özel bir insan hayatımda hiçbir zaman unutamam. Unutamayacağımız şeyler de yaşadık zaten. Çok mutlu olduk, çok ağladık. Böyle şeyler söylemesi çok özel. Hem hoşuma gitti, hem biraz incindim, hem biraz düşündüm. Yeniden hatırladım onu, teşekkür ediyorum beni hatırladığı için.