Arda Kural sessizliğini bozdu

Yıldız benim çocukluk aşkım, çok özel bir insan hayatımda hiçbir zaman unutamam. Unutamayacağımız şeyler de yaşadık zaten. Çok mutlu olduk, çok ağladık. Böyle şeyler söylemesi çok özel. Hem hoşuma gitti, hem biraz incindim, hem biraz düşündüm. Yeniden hatırladım onu, teşekkür ediyorum beni hatırladığı için.

