Arda Turan'dan Aslıhan Doğan'a 30 milyon TL'lik hediye
Arda Turan, 2 ay önce anne olan eşi Aslıhan Doğan Turan'ın 33.yaş günü için önceki akşam sürpriz parti organize etti.
Ünlü futbolcu Arda Turan, 2 ay önce oğulları Hamza Arda'yı dünyaya getiren eşi Aslıhan Doğan Turan için önceki akşam ailesinin ve yakın dostlarının katıldığı 40 kişilik bir doğum günü partisi düzenledi.
Turan, 33 yaşına basan güzel eşi için iki katlı ve çiçekli bir pasta yaptırdı. Dilek tutup mumları üfleyen Aslıhan Turan'ı Arda Turan, alnından öperek tebrik etti.
EŞİNİN FAVORİSİ Mekanı gece yarısından önce terk eden çift, çıkışta objektiflere mutluluk pozları verdi.