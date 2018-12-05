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  3. 05 Aralık 2018 14:50

Arda Turan'dan Aslıhan Doğan'a 30 milyon TL'lik hediye

Arda Turan, 2 ay önce anne olan eşi Aslıhan Doğan Turan'ın 33.yaş günü için önceki akşam sürpriz parti organize etti.

Arda Turan'dan Aslıhan Doğan'a 30 milyon TL'lik hediye

Ünlü futbolcu Arda Turan, 2 ay önce oğulları Hamza Arda'yı dünyaya getiren eşi Aslıhan Doğan Turan için önceki akşam ailesinin ve yakın dostlarının katıldığı 40 kişilik bir doğum günü partisi düzenledi.

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Arda Turan'dan Aslıhan Doğan'a 30 milyon TL'lik hediye

Turan, 33 yaşına basan güzel eşi için iki katlı ve çiçekli bir pasta yaptırdı. Dilek tutup mumları üfleyen Aslıhan Turan'ı Arda Turan, alnından öperek tebrik etti.

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Arda Turan'dan Aslıhan Doğan'a 30 milyon TL'lik hediye

EŞİNİN FAVORİSİ Mekanı gece yarısından önce terk eden çift, çıkışta objektiflere mutluluk pozları verdi.

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Arda Turan'dan Aslıhan Doğan'a 30 milyon TL'lik hediye

Kısa sürede eski formuna kavuşan Aslıhan Turan, "Eşim yakın arkadaşlarımızla güzel bir organizasyon yapmış. Hamza Arda uyanmadan evimize dönüyoruz" dedi.

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