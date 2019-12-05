Arda Turan’dan eşi Aslıhan Doğan Turan’a romantik kutlama
Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan ve bugünlerde ikinci çocuklarını kucağına almaya hazırlanan Arda Turan ve Aslıhan Doğan mutlu aile tablolarını da sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmezken ikiliden yeni paylaşım geldi. Arda Turan e
Futbolcu Arda Turan ile Aslıhan Doğan, Mart 2018'de aile arasında gerçekleşen bir törenle dünyaevine girmişti. Çift, aynı yıl oğulları Hamza Arda'yı kucağına almıştı.
Aslıhan Doğan, bugün 34 yaşına bastı. Arda Turan, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı. Ailece çekilen karelerini yayınlayan Turan, paylaşımına şu notu düştü:
Sen benim en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşımsın... Aşkın, sevginin, sadakatin, dürüstlüğün simgesisin. İnşallah evlatlarımız da senin gibi olurlar. Benim en zor anlarımda yaslandığım duvarım... İyi ki varsın, evlatlarımızla nice senelere benim dünyalar güzeli eşim. Seni seviyorum... En güzel günlerimiz daha yaşamadıklarımız... Laliplinin annesi...