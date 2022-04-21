Arda Türkmen'in eşi Melodi Elbirliler'in tatil paylaşımı tepki çekti

"İNSAN BEDENİNİN UTANILACAK BİR ŞEY OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Verilen tepkiye oldukça kızan Melodi Elbirliler ise yapılan yoruma “Hayır, Ramazan’da da normal zamanda da utanmıyorum. İnsan bedeninin utanılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. 2022’ye gelsenize, burası çok güzel” şeklinde yanıt verdi.