Ariana Grande sahne aldığı festivalde saldırı
ABD'de her yıl düzenlenen müzik festivali Coachella'da sahneye çıkan ünlü yıldız Ariana Grande sahnede saldırıya uğradı. Seyirciler tarafından limon fırlatılan yıldız neye uğradığını şaşırdı. .
Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların doyasıya eğlendiği bir müzik festivali olan Coachella'ya ülkemizden de çok sayıda ünlü isim festivale akın ediyor.
Toplamda 6 gün süren festivalde geçtiğimiz akşam Ariana Grande sahne aldı. Ünlü yıldız, şarkılarıyla festival coşkusunu ikiye katladı.