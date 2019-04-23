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  3. 23 Nisan 2019 23:50

Ariana Grande sahne aldığı festivalde saldırı

ABD'de her yıl düzenlenen müzik festivali Coachella'da sahneye çıkan ünlü yıldız Ariana Grande sahnede saldırıya uğradı. Seyirciler tarafından limon fırlatılan yıldız neye uğradığını şaşırdı. .

Ariana Grande sahne aldığı festivalde saldırı

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların doyasıya eğlendiği bir müzik festivali olan Coachella'ya ülkemizden de çok sayıda ünlü isim festivale akın ediyor.

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Ariana Grande sahne aldığı festivalde saldırı

Toplamda 6 gün süren festivalde geçtiğimiz akşam Ariana Grande sahne aldı. Ünlü yıldız, şarkılarıyla festival coşkusunu ikiye katladı.

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Ariana Grande sahne aldığı festivalde saldırı

Grande, sahnede dansçılarıyla beraber dans ettiği sırada küçük bir şok yaşadı.

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Ariana Grande sahne aldığı festivalde saldırı

Şarkıcıya seyirciler arasından limon fırlatıldı.

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