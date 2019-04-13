Ariel Winter son görüntüsüyle şok etti! Bir deri bir kemik kaldı
Modern Family'nin Alex Dunphy'si Ariel Winter'ı görenler tanıyamıyor. Uzun süredir fazla kilolarından kurtulamayan 21 yaşındaki oyuncu, bir deri bir kemik kaldı. Estetik cerrahiyle zayıfladığı iddialarını yalanlayan Winter duruma açıklık
Rol aldığı Modern Family dizisiyle genç yaşta şöhrete ulaşan Ariel Winter ve bir dönem fazla kilolarıyla dikkat çeken genç oyuncu son haftalarda ise bir deri bir kemik haliyle şaşırtıyor.
Daha önceleri fazla kiloları nedeniyle özellikle sosyal medyada eleştirilere maruz kalan Ariel Winter, kilo verdikten sonra da bu kez zayıflığı nedeniyle takipçilerinden hoş olmayan yorumlar almaya başladı.