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  3. 13 Nisan 2019 18:10

Ariel Winter son görüntüsüyle şok etti! Bir deri bir kemik kaldı

Modern Family'nin Alex Dunphy'si Ariel Winter'ı görenler tanıyamıyor. Uzun süredir fazla kilolarından kurtulamayan 21 yaşındaki oyuncu, bir deri bir kemik kaldı. Estetik cerrahiyle zayıfladığı iddialarını yalanlayan Winter duruma açıklık

Ariel Winter son görüntüsüyle şok etti! Bir deri bir kemik kaldı

Rol aldığı Modern Family dizisiyle genç yaşta şöhrete ulaşan Ariel Winter ve bir dönem fazla kilolarıyla dikkat çeken genç oyuncu son haftalarda ise bir deri bir kemik haliyle şaşırtıyor.

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Ariel Winter son görüntüsüyle şok etti! Bir deri bir kemik kaldı

21 yaşındaki Winter bu durumun nedenini kullandığı ilaçları değiştirmek olduğunu söyledi.

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Ariel Winter son görüntüsüyle şok etti! Bir deri bir kemik kaldı

Daha önceleri fazla kiloları nedeniyle özellikle sosyal medyada eleştirilere maruz kalan Ariel Winter, kilo verdikten sonra da bu kez zayıflığı nedeniyle takipçilerinden hoş olmayan yorumlar almaya başladı.

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Ariel Winter son görüntüsüyle şok etti! Bir deri bir kemik kaldı

Sonunda bazı takipçilerinin kendisine yönelttiği "estetik cerrahiyle zayıfladığı" iddialarına da yanıt verdi.

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