SON DAKİKA
İSTANBUL'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 POLİS ŞEHİT OLDU
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 18 Temmuz 2020 13:01

Arıza dizisi için geri sayım başladı

O3 Medya'nın yapımını üstlendiği Arıza dizisinin çekimleri yakında başlıyor.

Arıza dizisi için geri sayım başladı

Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile “Arıza” dizisi sete çıkmak için gün sayıyor. Dizinin sevilen başrol oyuncuları Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan yeni sezonda ekrana gelecek “Arıza” için ilk kez birlikte kamera karşısına geçecekler. 

1/ 5
Arıza dizisi için geri sayım başladı

Mütevazı ve dürüst bir hayat süren Ali Rıza ile babası karanlık dünyanın sözü geçen patronlarından olan Halide’nin kesişen ve o andan itibaren değişen hayatlarını konu alan “Arıza”nın çekimleri yakında İstanbul’da başlayacak. 

2/ 5
Arıza dizisi için geri sayım başladı

“Arıza” yeni sezonda Show TV’de yayınlanacak.  

3/ 5
Arıza dizisi için geri sayım başladı

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM