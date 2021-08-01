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  4. Arka Sokaklar dizisinde bir ayrılık daha

Arka Sokaklar dizisinde bir ayrılık daha

Ekranların en uzun soluk dizilerinden biri olan Arka Sokaklar yeni sezona hazırlanırken bir oyuncunun daha diziye veda edeceği öğrenildi.

Tam 15 sezondur Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinde ayrılık haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor.

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Arka Sokaklar 594. Bölüm ile sezon finali yaparak ekranlara veda etti ancak çıkan haberler herkesi şaşırtmaya yetti.

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Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’da ilk önce Rıza Baba karakterini canlandıran usta oyuncu Zafer Ergin ve Hüsnü Çoban karakterine can veren Özgür Ozan için ayrılık iddiaları gündeme gelmişti.

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Ancak dizinin iki önemli karakteri ile ilgili bu iddialar yalanlandı, iki deneyim oyuncu Arka Sokaklar 16. Sezon için anlaşmalarını yaptı.

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