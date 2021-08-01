Arka Sokaklar dizisinde bir ayrılık daha
Ekranların en uzun soluk dizilerinden biri olan Arka Sokaklar yeni sezona hazırlanırken bir oyuncunun daha diziye veda edeceği öğrenildi.
Tam 15 sezondur Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinde ayrılık haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor.
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Arka Sokaklar 594. Bölüm ile sezon finali yaparak ekranlara veda etti ancak çıkan haberler herkesi şaşırtmaya yetti.
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Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’da ilk önce Rıza Baba karakterini canlandıran usta oyuncu Zafer Ergin ve Hüsnü Çoban karakterine can veren Özgür Ozan için ayrılık iddiaları gündeme gelmişti.
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Ancak dizinin iki önemli karakteri ile ilgili bu iddialar yalanlandı, iki deneyim oyuncu Arka Sokaklar 16. Sezon için anlaşmalarını yaptı.
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