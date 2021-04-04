Arka Sokaklar dizisinde Zeliş'e cinsel saldırı
Kanal D'de ekranlara gelen 'Arka Sokaklar' önceki gün 584. bölümüyle ekranlara geldi. Dizide Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha karakterinin cinsel saldırıya uğradığı sahne ekrana damga vurdu.
Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde; Hüsnü, kendisine ateş açan Giray’ın annesi Nevbahar’ı vurdu. Giray bunun intikamını almak için Zeliş’in peşine düştü ve ona işkence yaptı.
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Zeliha, uğradığı tecavüz sonrası kameraman Hamza ile birlikte hastanenin yolunu tuttu.. O sırada hastanede olan Selin ve Mesut, Zeliha’dan kan dondurucu haberi öğrendi.
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Bu sırada Hüsnü de Esra ile birlikte Gazi’de oturuyordu. Mesut, arkadaşına bu lanet haberi vermek için Gazi’ye geldi. Duyduklarının ardından Hüsnü'nün dünyası başına yıkıldı.
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Dizide geçen "Biz yakaladık hakim bıraktı" sözü ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Geyik'in oyunculuğu ise izleyenlerden tam not aldı.
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