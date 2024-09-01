Arka Sokaklar geri dönüyor: Yeni sezon fragmanı yayınlandı

Arka Sokaklar’ın ikinci tanıtım filmi, Kartal’da çekildi. Hareketli sahneleri ile ilgi gören filmin çekimlerinde özel kameralar ve özel efektler kullanıldı. Yüksek hızda ve kalitede kamera tekniklerine yer verilen fragman, sosyal medyada ilgi gördü. Kullanıcılar, ‘Tarihin en iyi sezonu geliyor','‘19. sezon bomba gibi olacak’ yorumlarında bulundu.