Arka Sokaklar geri dönüyor: Yeni sezon fragmanı yayınlandı
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın yeni sezon fragmanı yayınlandı.
Arka Sokaklar’ın ikinci tanıtım filmi, Kartal’da çekildi. Hareketli sahneleri ile ilgi gören filmin çekimlerinde özel kameralar ve özel efektler kullanıldı. Yüksek hızda ve kalitede kamera tekniklerine yer verilen fragman, sosyal medyada ilgi gördü. Kullanıcılar, ‘Tarihin en iyi sezonu geliyor','‘19. sezon bomba gibi olacak’ yorumlarında bulundu.
Arka Sokaklar’ın, yayınlanan tanıtım filminde yenilenen oyuncu kadrosu da belli oldu. Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar, Burak Satıbol gibi isimler yer aldı. ‘Arka Sokaklar, yeni sezonu ile yakında Kanal D’de’ sloganı ile kapanış yapan fragmanın sonunda dizinin yeni logosu bulunuyor.
SEYİRCİYİ ŞAŞIRTACAK
Türker İnanoğlu’nun imzasını taşıyan, Arka Sokaklar’ın yönetmenliğini Baran Özçaylan üstleniyor. Rejisör Orhan Oğuz’dan bayrağı devralan Özçaylan, tıpkı tanıtım filmlerinde olduğu gibi yeni bölümlerde de seyirciyi şaşırtmaya hazırlanıyor.
Arka Sokaklar, yeni sezonda da cuma akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.