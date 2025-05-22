Arka Sokaklar izleyicisine büyük sürpriz: 11 yıl sonra geri döndü

‘SAVAŞ ÇETİN GEÇECEK’

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da geçmişte özel harekatçı Cevher Şanlı rolüne hayat veren ünlü oyuncu Nail Kırmızıgül ekibe iddialı bir geri dönüş yapacak. Cevher Şanlı, Mesut'un özel harekat günlerinden eski dostu ve en büyük düşmanı. Mesut'a yenildiğini sandığımız son savaşın ardından, bazı 'derin yapılar' sayesinde ayakta kalmış ve onların güdümüne girmiş. Geçtiğimiz 11 yılda, savaş bölgelerinde istihbarat elemanı olarak imkansız görevleri başarmış, vazgeçilmez bir eleman haline gelmiş. Ancak geçen yıllar Mesut'a olan katıksız düşmanlığını ona unutturmamış. İşte bu yüzden savaş her zamankinden çetin geçecek.