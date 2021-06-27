Arka Sokaklar'a veda eden güzel oyuncu soluğu orada aldı
Ekranların en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar’da yaprak dökümü yaşanıyor. Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliha Çoban karakterini canlandıran Yüsra Geyik diziye veda etmişti.
Ekranların en uzun soluklu dizileri arasında yer alan ‘Arka Sokaklar’da ‘Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliha’ karakterini canlandırarak hayatımıza giren Yüsra Geyik diziden ayrılma kararı almıştı.
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Sezon finalinde diziden ayrılan Yüsra Geyik soluğu tatilde aldı. Yaz sezonunu açan güzel oyuncu arkadaşlarıyla yaptığı tatilde güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.
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Mayosunu giyip plaja inen Geyik pozlarıyla hayranlarını mest etti. Siyah mayosunun üzerine giydiği gömlekle pozlar veren Yüsra Geyik'e beğeni ve övgü yağdı.
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