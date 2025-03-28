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Arka Sokaklar'da beklenmedik ayrılık

19 sezon, 700'ü aşkın bölümle en uzun soluklu Türk dizisi olan Arka Sokaklar'da bir oyuncu daha diziye veda ediyor.

Arka Sokaklar'da beklenmedik ayrılık - Resim: 1

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da yeni bir ayrılık yaşanacak. 

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Arka Sokaklar'da beklenmedik ayrılık - Resim: 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Aylin karakterine hayat veren Özlem Çınar, Arka Sokaklar'dan ayrılıyor.

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Arka Sokaklar'da beklenmedik ayrılık - Resim: 3

İKİNCİ KEZ VEDA EDİYOR

Çınar, daha önce de diziye veda etmişti ancak yıllar sonra geri dönmüştü. Özlem Çınar’ın hikayesi bittiği için diziden ikinci kez ayrılacağı öğrenildi. 

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Arka Sokaklar'da beklenmedik ayrılık - Resim: 4

Çınar, 710. bölümde fenomen dizide son kez kamera karşısına geçecek.

Arka Sokaklar her cuma saat 20.00'de Kanal D'de.

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