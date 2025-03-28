Arka Sokaklar'da beklenmedik ayrılık
19 sezon, 700'ü aşkın bölümle en uzun soluklu Türk dizisi olan Arka Sokaklar'da bir oyuncu daha diziye veda ediyor.
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da yeni bir ayrılık yaşanacak.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Aylin karakterine hayat veren Özlem Çınar, Arka Sokaklar'dan ayrılıyor.
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İKİNCİ KEZ VEDA EDİYOR
Çınar, daha önce de diziye veda etmişti ancak yıllar sonra geri dönmüştü. Özlem Çınar’ın hikayesi bittiği için diziden ikinci kez ayrılacağı öğrenildi.
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Çınar, 710. bölümde fenomen dizide son kez kamera karşısına geçecek.
Arka Sokaklar her cuma saat 20.00'de Kanal D'de.
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