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  4. Arka Sokaklar'da deprem! Bir oyuncu daha diziye veda etti

Arka Sokaklar'da deprem! Bir oyuncu daha diziye veda etti

600. bölümüyle ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinde bir ayrılık daha yaşandı.

Kanal D ekranlarında tam 600. Bölüm ile izleyicinin karşısına çıkan polisiye dizisi Arka Sokaklar büyük bir başarıyla söz ettirmeye devam ediyor.

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Cuma akşamları iddialı rakiplerini gerisine alan Arka Sokaklar reyting yarışındaki ipi göğüslemiş durumda.

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Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi başarılı isimlerin rol aldığı Arka Sokaklar yine gündeme damga vuracak gibi duruyor.

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Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar ekran başındakilere ise şok etkisi yarattı.

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