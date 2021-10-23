Arka Sokaklar'da deprem! Bir oyuncu daha diziye veda etti
600. bölümüyle ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinde bir ayrılık daha yaşandı.
Kanal D ekranlarında tam 600. Bölüm ile izleyicinin karşısına çıkan polisiye dizisi Arka Sokaklar büyük bir başarıyla söz ettirmeye devam ediyor.
1 / 22
Cuma akşamları iddialı rakiplerini gerisine alan Arka Sokaklar reyting yarışındaki ipi göğüslemiş durumda.
2 / 22
Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi başarılı isimlerin rol aldığı Arka Sokaklar yine gündeme damga vuracak gibi duruyor.
3 / 22
Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar ekran başındakilere ise şok etkisi yarattı.
4 / 22