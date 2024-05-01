Arka Sokaklar'da efsane geri döndü: Fragmana damga vuran sahne
Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'un yer aldığı bölüm 3 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelecek.
Kaynak: DHA
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Yeşilçam’ın duayen ismi Türker İnanoğlu’nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar; Şevket Çoruh ve Oya Okar’ın yeniden kadroya katılması ile günlerce konuşuldu.
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İzleyicilerin büyük bir heyecanla karşıladığı bu gelişme sonrası gözler dizinin yeni bölümüne çevrildi.
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Yayınlanan tanıtıma Mesut’un ekip arkadaşlarının özlemiyle yanıp tutuştuğu anlar ve ekip arkadaşlarının söylediği sözler damga vurdu
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