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  4. Arka Sokaklar'da efsane geri dönüyor: Fragmana damga vuran sahne

Arka Sokaklar'da efsane geri döndü: Fragmana damga vuran sahne

Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'un yer aldığı bölüm 3 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelecek.

Kaynak: DHA
Arka Sokaklar'da efsane geri döndü: Fragmana damga vuran sahne - Resim: 1
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Arka Sokaklar'da efsane geri döndü: Fragmana damga vuran sahne - Resim: 2

Yeşilçam’ın duayen ismi Türker İnanoğlu’nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar; Şevket Çoruh ve Oya Okar’ın yeniden kadroya katılması ile günlerce konuşuldu.

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Arka Sokaklar'da efsane geri döndü: Fragmana damga vuran sahne - Resim: 3

İzleyicilerin büyük bir heyecanla karşıladığı bu gelişme sonrası gözler dizinin yeni bölümüne çevrildi. 

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Arka Sokaklar'da efsane geri döndü: Fragmana damga vuran sahne - Resim: 4

Yayınlanan tanıtıma Mesut’un ekip arkadaşlarının özlemiyle yanıp tutuştuğu anlar ve ekip arkadaşlarının söylediği sözler damga vurdu

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