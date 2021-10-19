Arka Sokaklar'dan ayrılan ünlü oyuncu geri dönüyor
Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar'dan ayrılan ünlü oyuncu, sevenlerine yeniden setlere döneceğinin müjdesini verdi.
Arka Sokaklar dizisi hayranlarının meraklı beklediği haber sonunda geldi. Genç ve başarılı oyuncu uzun bir aranın ardından setlere geri döneceğini açıkladı.
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Ekranların en uzun soluklu polisiye dizisi olan Arka Sokaklar yayınlandığı Cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
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Arka Sokaklar dizisi yeni sezona da bomba gibi bir giriş yaparak her bölümde reyting zirvesini zorlamaya devam ediyor.
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Cuma akşamı iddialı rakiplerini de gerisine alan Arka Sokaklar hem reyting yarışında hem de sosyal medyada zirveye oynamaya devam ediyor.
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