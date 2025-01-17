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Arka Sokaklar'dan izleyicilerine ''özel'' bölüm

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar 700. bölümü için izleyicilerine özel bir bölüm hazırladı. Bu bölüm, Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel dokusunda çekildi ve bölge halkının ilgisini topladı.

Kaynak: DHA
Arka Sokaklar'dan izleyicilerine ''özel'' bölüm - Resim: 1

Kanal D'nin Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'ın 700'üncü bölümü Şanlıurfa'da çekildi.

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Arka Sokaklar'dan izleyicilerine ''özel'' bölüm - Resim: 2

Çekimlere ev sahipliği yapan Şanlıurfa, dizi ekibini en iyi şekilde ağırladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı, dizi oyuncularına ve ekibine yöresel lezzetlerin sunulduğu özel bir yemek organize ederek, Şanlıurfa'nın misafirperverliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Arka Sokaklar'dan izleyicilerine ''özel'' bölüm - Resim: 3

Ayrıca Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Şanlıurfa Belediyesi ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü, çekim süreci boyunca gerek izinlerde gerekse prodüksiyonel çalışmalarda önemli destekler sağlayarak dizinin bölgeye olan uyumunu kolaylaştırdı.

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Arka Sokaklar'dan izleyicilerine ''özel'' bölüm - Resim: 4

Bu özel bölümde Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanları da izleyicilere tanıtılacak. Balıklıgöl'den, şehrin dar sokaklarına , Şanlıurfa'nın birçok güzelliği ekranlara taşınacak.

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