Arka Sokaklar'dan nefes kesecek final: Hüsnü Çoban ölüyor mu?
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, 19'uncu kez sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Sezon finali bölümünün fragmanında Hüsnü Çoban'ın vurulması, ''Diziye veda mi ediyor?'' dedirtti.
Arka Sokaklar, 18 sezonu geride bırakmanın gururunu yaşıyor. Temposu yüksek bir bölüm ile sezona veda etmeye hazırlanan dizinin son bölümünün tanıtım filmleri yayınlandı.
HÜSNÜ ÇOBAN ÖLECEK Mİ?
Yayınlanan fragmanlarda önemli bir detay dikkat çekiyor. Hüsnü Çoban’ın Rıza Baba’ya “Mesele hallolana kadar göreve dönmüyorum.” dedikten sonra Tefo’nun adamları tarafından vurulduğu anların ekrana geldiği tanıtımlar, “Hüsnü Çoban öldü mü?”, “Özgür Ozan diziye veda mı ediyor?” sorularını da beraberinde getirdi.
HARİKA BİR SEZON FİNALİ
Yayınlanan fragmanlar sosyal medyada da birçok yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıların bazıları “Hüsnü Çoban ölemez” derken bazıları ise “Harika bir sezon finali bizi bekliyor.” şeklinde yorumlarda bulundu. Hüsnü Çoban’ın başına ne geldiği ise dizinin final bölümünde ortaya çıkacak.
YENİ SEZONDA KANAL D’DE
Arka Sokaklar, sezon finalinin ardından yaz tatiline çıkacak. Fenomen dizi yeni sezonda da Kanal D ekranında olacak. Dizi 19’uncu sezonu ile yeni bir rekora daha imza atacak.