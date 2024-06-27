Arka Sokaklar'dan nefes kesecek final: Hüsnü Çoban ölüyor mu?

HARİKA BİR SEZON FİNALİ

Yayınlanan fragmanlar sosyal medyada da birçok yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıların bazıları “Hüsnü Çoban ölemez” derken bazıları ise “Harika bir sezon finali bizi bekliyor.” şeklinde yorumlarda bulundu. Hüsnü Çoban’ın başına ne geldiği ise dizinin final bölümünde ortaya çıkacak.