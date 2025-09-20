Arka Sokaklar'ın efsane ismi diziye geri döndü

CEVHER ŞEHRE DÖNDÜ

Heyecan bununla da bitmiyor. Dizinin en tehlikeli isimlerinden Cevher hayatta ve yeniden şehirde. Bu dönüş, özellikle Mesut ve Selin için büyük bir tehdit oluşturuyor.

SELİN GÖZÜNÜ KARARTTI

Fragmanda Selin’in kararlı ve gözü kara tavırları dikkat çekiyor. Cevher’e karşı hiçbir şeyden çekinmeyeceğinin sinyallerini veren Selin, yeni bölümlerde kritik hamleleriyle ön plana çıkacak.