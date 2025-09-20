Arka Sokaklar'ın efsane ismi diziye geri döndü
Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın yeni fragmanı izleyiciyi şaşırttı. Dizide Rıza Baba'nın damadı Ali Akdoğan karakterine hayat veren Alp Korkmaz, yeniden kadroya dahil oluyor.
Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar son bölümüyle büyük ses getirdi. Reytingleriyle üst sıralarda yer alan dizi yayınlanan yeni fragmanıyla izleyicileri şaşkına çevirdi. Rıza Baba'nın (Zafer Ergin) damadı Ali Akdoğan karakterine hayat veren Alp Korkmaz da Arka Sokaklar'a geri dönüyor. Bu sürpriz dönüş, uzun süredir diziyi takip eden hayranları arasında heyecan yarattı. Ali’nin dönüşü, Hüsnü’nün vurulması ve Cevher’in yeniden sahneye çıkmasıyla Arka Sokaklar’da kartlar yeniden dağıtılıyor. İzleyiciler yeni bölüm için şimdiden büyük merak ve heyecan içinde.
HÜSNÜ NAMLUNUN UCUNDA
İlgi çeken fragmanda Hüsnü, bir silahlı saldırganın peşine düşüyor. Ancak asıl şok, saldırganın Ali olduğunun anlaşılmasıyla yaşanıyor. Hüsnü, gerçeği öğrendiğinde ise çok geç kalıyor ve fragmanda Ali’nin Hüsnü’yü vurduğu sahne izleyenlerin nefesini kesiyor.
CEVHER ŞEHRE DÖNDÜ
Heyecan bununla da bitmiyor. Dizinin en tehlikeli isimlerinden Cevher hayatta ve yeniden şehirde. Bu dönüş, özellikle Mesut ve Selin için büyük bir tehdit oluşturuyor.
SELİN GÖZÜNÜ KARARTTI
Fragmanda Selin’in kararlı ve gözü kara tavırları dikkat çekiyor. Cevher’e karşı hiçbir şeyden çekinmeyeceğinin sinyallerini veren Selin, yeni bölümlerde kritik hamleleriyle ön plana çıkacak.
SEYİRCİDEN YORUM YAĞMURU
Fragmanın yayınlanmasıyla sosyal medyada yorumlar adeta patladı. İzleyiciler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Seyirciler, “Hüsnü-Ali sahnesinde kalbim durdu, inanılmaz bir fragman olmuş.” şeklinde yorumlarda bulundu.
Arka Sokaklar yeni bölümleriyle cuma saat 20.00’de Kanal D’de.