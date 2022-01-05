Arka Sokaklar'ın esmer güzeli Ela Yörüklü'ye beğeni yağıyor
Türk Televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Ezgi karakterini canlandıran Ela Yörüklü pozlarıyla gündeme geldi.
16 yıldır yayınlanan ve bir TV efsanesi haline gelen Arka Sokaklar oyuncularıyla da dikkat çekiyor.
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Her sezon kadroya yeni birinin eklenmesiyle ailesini genişletem fenomen dizide Ezgi karakterini canlandıran Ela Yörüklü güzelliği ile hayran bırakıyor.
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Dizinin hırçın ve güzel kızı performansıyla alkış toplarken, sosyal medyada da pozlarıyla büyülüyor.
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Yörüklü'nü kusursuz fiziği ile verdiği pozları takipçilerinden binlerce beğeni alıyor.
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