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  4. Arka Sokaklar'ın esmer güzeli Ela Yörüklü'ye beğeni yağıyor

Arka Sokaklar'ın esmer güzeli Ela Yörüklü'ye beğeni yağıyor

Türk Televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Ezgi karakterini canlandıran Ela Yörüklü pozlarıyla gündeme geldi.

Arka Sokaklar'ın esmer güzeli Ela Yörüklü'ye beğeni yağıyor - Resim: 1

16 yıldır yayınlanan ve bir TV efsanesi haline gelen Arka Sokaklar oyuncularıyla da dikkat çekiyor.

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Arka Sokaklar'ın esmer güzeli Ela Yörüklü'ye beğeni yağıyor - Resim: 2

Her sezon kadroya yeni birinin eklenmesiyle ailesini genişletem fenomen dizide Ezgi karakterini canlandıran Ela Yörüklü güzelliği ile hayran bırakıyor.

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Arka Sokaklar'ın esmer güzeli Ela Yörüklü'ye beğeni yağıyor - Resim: 3

Dizinin hırçın ve güzel kızı performansıyla alkış toplarken, sosyal medyada da pozlarıyla büyülüyor.

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Arka Sokaklar'ın esmer güzeli Ela Yörüklü'ye beğeni yağıyor - Resim: 4

Yörüklü'nü kusursuz fiziği ile verdiği pozları takipçilerinden binlerce beğeni alıyor.

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