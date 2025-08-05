Arka Sokaklar’ın Esra'sından fenomen diziyle ilgili dikkat çeken açıklama

"Özgür çok komik. Sette bir kahkaha duyuyorsanız Özgür gelmiştir." Başarılı oyuncu, Özgür Ozan'ın kamera arkasında da mizahı bırakmadığını ve bu nedenle sahnelerin bazen tekrar tekrar çekildiğini anlatırken şöyle devam etti:

"Özgür elleriyle masaya vurup, karşısında Nazlı ablayı (Nazlı Tosunoğlu) azarlarken ben arkada duruyorum. Onun çıkardığı seslerden kimse duramıyor, kameramanın gülme sesi geliyor. Koptuğumuz sahneler oluyor."