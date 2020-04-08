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  3. 08 Nisan 2020 14:15

Arka Sokaklar'ın güzeli ikinci kez anne oldu

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Aydın, 2015 yılında Giresunspor'un eski kalecisi Harun Ovalıoğlu ile nikah masasına oturmuştu.

Arka Sokaklar'ın güzeli ikinci kez anne oldu

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Aydın, 2015 yılında Giresunspor'un eski kalecisi Harun Ovalıoğlu ile nikah masasına oturmuştu.

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Arka Sokaklar'ın güzeli ikinci kez anne oldu

Mutlu bir evliliği ve Ayaz adında bir erkek bebeği olan Pınar Aydın'dan, güzel bir haber daha geldi.

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Arka Sokaklar'ın güzeli ikinci kez anne oldu

1 HAFTALIK OLDU Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Aydın, ikinci kez annelik heyecanı yaşadı. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafın altına, 'Tam bir haftalık olduk. Hoş geldin bebeğim Uğur Berk' notunu düştü.

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Arka Sokaklar'ın güzeli ikinci kez anne oldu

İşte Pınar Aydın'ın oğlu Uğur Berk ile ilk fotoğrafı…

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