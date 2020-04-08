Arka Sokaklar'ın güzeli ikinci kez anne oldu
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Aydın, 2015 yılında Giresunspor'un eski kalecisi Harun Ovalıoğlu ile nikah masasına oturmuştu.
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Aydın, 2015 yılında Giresunspor'un eski kalecisi Harun Ovalıoğlu ile nikah masasına oturmuştu.
Mutlu bir evliliği ve Ayaz adında bir erkek bebeği olan Pınar Aydın'dan, güzel bir haber daha geldi.
1 HAFTALIK OLDU Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Aydın, ikinci kez annelik heyecanı yaşadı. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafın altına, 'Tam bir haftalık olduk. Hoş geldin bebeğim Uğur Berk' notunu düştü.